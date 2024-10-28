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В управление Роспотребнадзора по Пензенской области за 9 месяцев 2024 года поступило более 3,3 тыс. обращений

12:06 | 28.10.2024 | Общество

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Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. 3 тыс. 341 обращение граждан поступило в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области за 9 месяцев 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В управление Роспотребнадзора по Пензенской области за 9 месяцев 2024 года поступило более 3,3 тыс. обращений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число обращений выросло на 6,5%, тогда их было 3 тыс. 137.

В пресс-релизе указано, что в общей структуре обращений за 9 месяцев 2024 года 1 тыс. 371 касалось вопросов санитарно-эпидемиологического законодательства, 1 тыс. 970 связаны с нарушением законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Из текста следует, что всего было рассмотрено 3 тыс. 293 обращения, из них 216 направлено по принадлежности, на 3 тыс. 75 даны разъяснения по существу поставленных вопросов, два обращения стали основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В сообщении добавляется, что по результатам рассмотрения обращений было подано 68 исков в суд, выдано 281 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

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