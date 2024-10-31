Александр Басенко поблагодарил пензенцев за совместную работу на благо города Общество

Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Бывший глава Пензы Александр Басенко, полномочия которого были досрочно прекращены 25 октября, поблагодарил горожан за совместную работу.

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«Дорогие друзья! От всего сердца благодарю вас за совместную работу на благо города на протяжении последних трех лет. Спасибо за инициативность, активную вовлеченность в различные проекты. Знаю, что пензенцы по-настоящему любят свой край и делают все, чтобы он процветал», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 30 октября.

«Так сложились семейные обстоятельства, что я должен вернуться в Краснодар. Но работа на пензенской земле останется в моей памяти навсегда», — отметил он.

По словам Александра Басенко, вектор его усилий «всегда был направлен на развитие Пензы, повышение комфортности городской среды, улучшение качества жизни горожан».

«И эти планы было бы невозможно реализовать без поддержки губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко», — подчеркнул бывший глава города.

Он также выразил признательность команде муниципалитета.

«Спасибо вам, коллеги, за труд и ответственное отношение к выполняемым задачам», — написал Александр Басенко.