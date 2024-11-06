Олег Мельниченко поздравил Марию Львову-Белову с 10-летием «Квартала Луи» Общество

Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову с 10-летием социального проекта «Квартал Луи», который реализуется по ее инициативе с ноября 2014 года.

Фото: Deti.gov.ru

«Он помогает молодым людям с ограниченными возможностями здоровья определиться в жизни, найти ориентиры, быть социально активными», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе рабочей встречи с детским омбудсменом, которая состоялась в региональном правительстве в минувший вторник, 5 ноября.

Он также обратил внимание на востребованность проекта, в том числе за пределами Пензенской области.

«Этот опыт несколькими регионами активно перенимается, в «Квартал Луи» приезжают делегации — смотрят, изучают, что наработано в Пензенской области благодаря Вам», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь Мария Львова-Белова отметила особую роль в развитии проекта органов исполнительной власти субъекта федерации и лично губернатора.

«Под вашим руководством случилась синергия. Очень ценно, что Вы лично курируете вопросы социального проекта, переживаете за ребят. Немногие знают, что ежегодно «Квартал Луи» получает субсидию частично на содержание ребят. Вы выделяли землю, помогали с инфраструктурой «Новых берегов», всегда откликались на наши просьбы. Все это дало свои результаты. Наш проект сейчас признан лучшим в России», — поблагодарила она.

Олег Мельниченко выразил намерение и дальше содействовать проекту, призванному стать опорой в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в ходе встречи Мария Львова-Белова проинформировала губернатора о других позитивных результатах деятельности в Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Вижу, что Пензенская область в десятке лучших регионов страны — и по численности детей в учреждениях, и новым формам поддержки семей в трудной жизненной ситуации. В регионе работает большая служба «Дети в семье». До конца года планируется открытие муниципальных служб. Эта помощь сможет дойти до каждого», — сообщила Мария Львова-Белова.

Она также положительно оценила расширение сети подростковых центров, где можно интересно и с пользой провести время, сейчас их три в регионе.

«Три тысячи подростков ежемесячно посещают эти центры, получают необходимую помощь. Например, в Сердобске он стал настоящим местом притяжения для ребят», — подытожила Мария Львова-Белова.

Глава региона отметил, что безопасность и благополучие детей в регионе — один из приоритетов в работе правительства Пензенской области.

«Это те задачи, которые перед нами ставит президент. Особенно связанные с Годом семьи, программой помощи семьям, в том числе семьям, где воспитываются дети с инвалидностью. Будем продолжать работу», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.