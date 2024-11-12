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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего ребенка в Грабово

11:32 | 12.11.2024 | Общество

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Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего ребенка в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего ребенка в Грабово. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ и социальных медиа сообщается, что в селе Грабово собака бойцовской породы напала на 6-летнего ребенка. По сообщениям местных жителей, собака до сих пор свободно ходит по селу. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится проверка по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — добавляется в тексте.

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