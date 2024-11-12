На заседании правительства Пензенской области обсудили итоги археологического полевого сезона Общество

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. Итоги археологического полевого сезона стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 12 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

«Подвели итоги археологического полевого сезона, который был очень интересным. Пензенская археологическая экспедиция на новом уровне развернула исследовательскую работу — приняла участие в раскопках объектов федерального значения в Рязанской и Астраханской областях, в нашем регионе продолжила изучение Наровчатского городища и Никольского селища в Кузнецком районе», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «новые археологические разведки выявили два памятника археологии — в Пензенском и Шемышейском районах».

«Впервые на трех языках издан серьезный труд — «Средневековые сокровища Пензенского края», который уже презентован в Китае нашим коллегам», — добавил глава региона.