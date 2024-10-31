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Олег Мельниченко и Ван Юн обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

15:56 | 31.10.2024 | Экономика

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Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и мэр народного правительства города Баоцзи провинции Шэньси Китайской Народной Республики Ван Юн обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Олег Мельниченко и Ван Юн обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили с мэром народного правительства города Баоцзи господином Ван Юном пути дальнейшего взаимодействия. Летом он посещал Пензу в составе делегации наших китайских коллег. Между Пензой и Баоцзи было подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь утвержден план конкретных мероприятий по реализации соглашения на 2024–2026 годы», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 31 октября.

По его словам, еще одно соглашение заключено между Пензенским государственным университетом, Баоцзинским институтом искусств и наук и железнодорожным институтом.

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«Высшие учебные заведения будут развивать студенческий обмен. Чтобы сделать его более активным, я предложил создать на базе высших учебных заведений центры русской и китайской культур», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в знак укрепления дружбы подарил Ван Юну выпущенную специально к визиту пензенской делегации в Китай книгу об истории Золотаревского городища, которое являлось перекрестком мировых торговых путей, начинавшихся от Великого шелкового пути и уходивших в Западную Европу.

«Книга рассказывает об истории расположенного в Пензенском регионе уникального археологического памятника на трех языках — китайском, английском и русском», — отметил Олег Мельниченко.

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