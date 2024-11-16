На улице Кураева в Пензе планируется организовать три полосы движения Общество

Пенза, 16 ноября 2024. PenzaNews. Три полосы движения планируется организовать на улице Кураева в Пензе — на участке от улицы Володарского до улицы Кирова — с целью увеличения пропускной способности в условиях частого возникновения заторов по причине начала реконструкции дороги на съезде с Бакунинского моста.

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«На [улице] Кураева часто возникают пробки. Буквально с обеда и до вечера, когда все едут домой с работы, здесь очень плохо движется транспорт. Трафик станет еще более плотным после ограничения движения на дороге в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в рамках ремонта. Поток машин сюда тоже перераспределится, водители будут ехать по [улице] Чаадаева и здесь. Вопрос [организации трех полос] обсуждался совместно с депутатским корпусом и представителями ГБУ «Безопасный регион». Проведено транспортное моделирование ситуации, которое показало необходимость снижения нагрузки на участок», — сообщил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

По его словам, увеличение количества полос движения на улице Кураева с двух до трех является одной из мер по оптимизации транспортных потоков в центре города.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии, на участке от улицы Кирова до улицы Московской две полосы будет предусмотрено для автомобилей, следующих в направлении моста имени генерал-полковника В. П. Капашина, от улицы Московской до улицы Володарского — для транспорта, направляющегося в сторону улицы Красной.