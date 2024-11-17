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Выдано задание на разработку документации для сохранения объекта культурного наследия регионального значения

13:30 | 17.11.2024 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2024. PenzaNews. Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области выдало задание на разработку документации с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — водонапорной башни на территории бывшего завода «ЗИФ» в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Выдано задание на разработку документации для сохранения объекта культурного наследия регионального значения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Объект культурного наследия датируется началом XX века, архитектор — Петр Пастернак. Вся башня выполнена в железобетонном варианте, относится к стилю классицизм. Ее высота — 42,5 метра, емкость бака — 180 кубометров», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водонапорная башня условно разбита на 9 этажей и пять основных функциональных частей — несущий столб, переходной этаж, помещение для резервуара, вентиляционная шахта и винтовая лестница.

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«Несущий столб располагается с 1 по 7 этажи включительно и состоит из пространственной рамы с трубой посередине, в которой находится винтовая лестница, трубы для подачи воды и система их подогрева. Резервуар располагается на 9 этаже. Над резервуаром находится вентиляционная шахта со смотровой площадкой», — уточняется в сообщении.

В нем поясняется, что выданное задание позволит правообладателю приступить к разработке научно-проектной документации по комплексной реставрации и приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию.

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