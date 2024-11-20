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В Каменском районе 21 ноября пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника

09:38 | 20.11.2024 | Общество

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Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Проведение тактико-специальных учений под руководством оперативного штаба в Пензенской области с фактическим задействованием сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, планируется на территории Каменского района в предстоящий четверг, 21 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Каменском районе 21 ноября пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также использование авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в районе Каменки возможно временное частичное ограничение движения транспортных средств.

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