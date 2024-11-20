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Проезд в районе Бакунинского моста в Пензе закроют на 2,5 года с 25 ноября

18:12 | 20.11.2024 | Общество

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Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Проезд под железнодорожными путями в районе Бакунинского моста в Пензе будет закрыт с понедельника, 25 ноября, на 2,5 года — до 20 мая 2027 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

Проезд в районе Бакунинского моста в Пензе закроют на 2,5 года с 25 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 25 ноября участок автомобильной дороги на улице Ерик (под железнодорожными путями в створе улицы Бакунина) на отрезке от улицы Злобина до Транспортной перекроют для проезда всех видов транспортных средств. Ограничение вводится до 20 мая 2027 года в связи с проведением работ по реконструкции дороги в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка», — сказано в тексте.

Из него следует, что временной схемой организации дорожного движения предусмотрено два маршрута объезда.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«С улицы Транспортной можно направиться по улицам Кустанайской — Долгорукова — Урицкого — мосту имени генерал-полковника В.П. Капашина. Въехать на мост также можно с улицы Злобина», — поясняется в сообщении.

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