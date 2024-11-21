Схема движения зареченских автобусов №101 будет изменена с 25 ноября Общество

Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Схема движения автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров из Заречного в Пензу и в обратном направлении по маршруту №101, будет изменена с 25 ноября в связи с закрытием проезда под железнодорожными путями в районе Бакунинского моста в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МП «Автотранс».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 25 ноября 2024 года [...] будет изменена схема движения автобусов межмуниципального маршрута №101. Таким образом, автобусы большого класса указанного маршрута будут следовать [...] при движении в Пензу: с улицы Нейтральной по улицам Баталина, Антонова, Измайлова, мосту имени Валерия Капашина, Урицкого и Суворова, а затем по установленному маршруту; при движении из Пензы: по улицам Суворова, Урицкого, набережной реки Пензы, мосту имени Валерия Капашина, Измайлова, Антонова, Баталина и Нейтральной, а затем по установленному маршруту», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», участок дороги на улице Ерик в Пензе — на отрезке от улицы Злобина до улицы Транспортной — будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств с предстоящего понедельника, 25 ноября.

Ограничение будет действовать в течение 2,5 лет — до 20 мая 2027 года. Это связано с проведением работ по реконструкции проезда под железнодорожными путями.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы, автомобилистам предлагается два маршрута объезда. С улицы Транспортной можно направиться по улицам Кустанайской, Долгорукова, Урицкого, мосту имени генерал-полковника В.П. Капашина. Въехать на мост также можно с улицы Злобина.