Минимальный взнос на капремонт в Пензенской области в 2025 году планируется увеличить до 12 рублей 50 копеек Общество

Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в Пензенской области в 2025 году планируется увеличить до 12 рублей 50 копеек. Это следует из проекта постановления регионального правительства, проходящего антикоррупционную экспертизу.

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«Установить на 2025 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, 12,5 рублей на 1 кв. метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц», — сказано в документе.

В настоящее время минимальный размер взноса на капремонт в Пензенской области составляет 9 рублей 50 копеек. Он не менялся с 2021 года.