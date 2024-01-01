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Минимальный взнос на капремонт в Пензенской области в 2024 году останется на уровне 9 рублей 50 копеек

10:19 | 04.11.2023 | ЖКХ

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Пенза, 4 ноября 2023. PenzaNews. Минимальный ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установлен в Пензенской области на 2024 год в размере 9 рублей 50 копеек на 1 кв. метр общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику. Соответствующее постановление №972-пП подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Минимальный взнос на капремонт в Пензенской области в 2024 году останется на уровне 9 рублей 50 копеек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить на 2024 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, 9,5 рублей на 1 кв. метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц», — сказано в документе.

В приложении к нему приведены сведения, используемые при установлении минимального размера взноса и при финансировании капитального ремонта МКД за счет средств фондов капремонта, сформированных исходя из установленного минимального размера взноса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 и 2016 годах минимальный размер взноса на капитальный ремонт составлял в Пензенской области 6 рублей 90 копеек, в 2017 и 2018 — 7 рублей 20 копеек, в 2019 и 2020 — 7 рублей 50 копеек.

В 2021 году он вырос до 9 рублей 50 копеек.

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