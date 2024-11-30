Командиры подразделений теробороны приняли участие в практических занятиях на полигоне под Пензой Общество

Пенза, 30 ноября 2024. PenzaNews. Более 300 командиров подразделений территориальной обороны приняли участие в практических занятиях на учебном полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института в селе Константиновка.

Фото: Pnzreg.ru

На открытой площадке состоялись занятия по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также по управлению БПЛА при разведке местности.

На территории ПАИИ командиров подразделений обучили работе с топографическими картами и переносными радиостанциями различного типа. Кроме того, они освоили приемы оказания первой помощи при осколочных и пулевых ранениях.

Ход подготовки командиров подразделений теробороны проконтролировал губернатор Олег Мельниченко. После посещения площадок для занятий на полигоне он встретился с руководителями отрядов.

Глава региона напомнил, что Пензенская область одной из первых воспользовалась правом на создание подразделений территориальной самообороны как регион, где по указу президента России действует режим базовой готовности.

«Нельзя создать и чтобы все сразу заработало, нужно время, чтобы механизм настроить, чтобы командиры состоялись, чтобы личный состав обучить», — констатировал он.

Олег Мельниченко добавил, что такие выезды на полигон позволяют отработать слаженные действия.

«После Нового года будем организовывать занятия уже с вашим личным составом по графику, по одному-два района», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.