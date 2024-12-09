Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня Героев Отечества, которое состоялось в киноконцертном зале «Пенза».

Фото: T.me/omelnichenko

«В День Героев Отечества выразил признательность нашим землякам. И тем, кто сейчас сражается за независимость нашей Родины, и тем, кто поддерживает наших бойцов. Герои живут среди каждого поколения пензенцев. В Великую Отечественную войну боевых наград были удостоены более 50 тыс. уроженцев нашего региона», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в понедельник, 9 декабря.

Он подчеркнул, что традиции служения Отечеству не прерываются, имена героев из Пензенской области вписаны в новейшую историю страны.

«Наши бойцы совершают подвиги на всех направлениях СВО. С начала спецоперации боевыми орденами и медалями награждены порядка 700 человек. За проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу медали «Золотая Звезда» удостоен кузнечанин, гвардии полковник Андрей Анатольевич Шелест. Героем России посмертно стал старшина Сергей Анатольевич Гринин, участвовавший в освобождении Авдеевки в ДНР осенью прошлого года. В бою под его командованием было уничтожено 8 нацистов. Сергей погиб, закрыв собой товарища от пикирующего дрона», — напомнил губернатор.

Он акцентировал внимание на том, что «у сегодняшних героев тоже есть достойная смена».

«Два года исполнилось отряду содействия полиции «Тигр», где прошли специальную подготовку более 2 тыс. парней и девушек. Есть те, кто заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт», — отметил глава региона.

«В поддержку героев и их семей провели концерт в киноконцертном зале «Пенза». Специально приглашенными гостями стали семьи с детьми, которые приехали к нам из Белгородской области, а также белгородские ансамбли. Организовать их выступление помог наш земляк, губернатор региона Вячеслав Владимирович Гладков. Отчизна у нас одна, и Победа будет общей», — написал Олег Мельниченко.