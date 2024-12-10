Олег Мельниченко рассказал о реализации в Пензенской области программы переобучения ветеранов СВО Общество

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии рассказал о реализации в регионе программы переобучения ветеранов СВО.

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«Большое количество людей, которые хотят преподавать в школе. По-старому это военруки. После порядка 500 специализированных часов они получают еще один диплом, который позволяет им вести преподавательскую деятельность», — сказал он.

Первая группа слушателей, в которую вошли 8 ветеранов специальной военной операции, уже завершила подготовку.

«Сейчас мы ведем набор второй группы слушателей», — сообщил Олег Мельниченко.

Трудоустройство участников СВО губернатор назвал приоритетной задачей в будущем году. Работа будет вестись в рамках нового национального проекта «Кадры».

Как сообщает пресс-служба облправительства, Пензенская область первой в стране внедрила курс бесплатного переобучения для ветеранов СВО с высшим образованием.

Разработкой программы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика преподавания основ безопасности и защиты Родины» занимался Институт регионального развития Пензенской области.

Программа обучения включает теоретическую и практическую подготовку по педагогике, психологии, физиологии, ОБЖ и НВП, мастер-классы и военные сборы.