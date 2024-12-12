Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции Общество

Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

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«Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! В основном законе нашего государства отражены принципы народовластия, исторической преемственности, любви и уважения к Отечеству, утверждены права и свободы человека и гражданина. На фундаменте Конституции Россия сегодня строит свое будущее, защищает государственное единство, общие интересы и ценности, отстаивает независимость и суверенитет, реализует стратегические цели, направленные на обеспечение благополучия и процветания нашего многонационального народа», — подчеркнул глава региона.

«В основном законе отражены возможности равноправного развития каждого региона нашей страны. В Пензенской области на конституционных принципах реализуются проекты по развитию экономики и социальной сферы, которые помогают улучшению жизни людей в каждом населенном пункте», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области благополучия, достижения поставленных целей и успехов во всех начинаниях.