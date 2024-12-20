Заречному передан асфальтобетонный завод на улице Калинина в Пензе Общество

Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Асфальтобетонный завод на улице Калинина в Пензе передан Заречному, соответствующее решение принято в ходе сессии пензенской гордумы. Об этом сообщил глава Заречного Алексей Костин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня на сессии Пензенской городской думы депутаты проголосовали за передачу [...] асфальтобетонной установки на улице Калинина, 116А нашему городу. Решением этого вопроса мы занимались в течение нескольких месяцев — с тех пор, как в Пензе был введен в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод в Терновке. Ключевую роль на себя взял гендиректор МП «КБУ» Андрей Шалимов. Благодарю Андрея Владимировича за проделанную работу!» — написал Алексей Костин в своем Telegram-канале в пятницу, 20 декабря.

«С собственным производством асфальта мы увеличим темпы работ по ямочному ремонту автодорог, проездов, тротуаров и пешеходных дорожек. Особенно это актуально весной, когда ремонт остро необходим, но приходится ждать очереди, так как крупные асфальтобетонные заводы переполнены заказами», — добавил он.

По словам Алексея Костина, завод будет передан на баланс муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства».

«Это позволит комплексно и системно подойти к решению проблемы ремонта асфальтового покрытия и, что важно, сэкономить бюджетные средства», — отметил глава города.