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Олег Мельниченко осмотрел новый асфальтобетонный завод в Пензе

17:01 | 16.07.2024 | Экономика

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Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко осмотрел смонтированный на улице Пушанина асфальтобетонный завод муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» производственной мощностью 175 тонн в час, который выпустил первую продукцию в конце июня.

Олег Мельниченко осмотрел новый асфальтобетонный завод в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Глава Пензы Александр Басенко проинформировал руководителя субъекта федерации, что первые опытные партии асфальта были использованы на площадке завода.

«Газ подключили, электрическую подстанцию запустили, водоснабжение обеспечили. Сейчас доделываем весовую», — сказал он.

Олег Мельниченко положительно оценил тот факт, что новый АБЗ позволит использовать выпускаемую продукцию при реализации проекта «Мой двор».

«Не нужно будет закупать асфальт для масштабного благоустройства городских внутриквартальных и дворовых территорий, его изготовят здесь», — констатировал губернатор.

В свою очередь Александр Басенко добавил, что в планах — запуск производства вибропрессованной плитки.

«Она широко применяется в других регионах. В Пензе такую положили в парке имени Белинского и возле администрации города. Удобно, если проводятся вскрышные работы, то можно поменять испорченные фрагменты, и тротуар будет как новый», — пояснил он.

Олег Мельниченко поддержал эту идею, сообщает пресс-служба облправительства.

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