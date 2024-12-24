Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Пригородной Пензе Общество

Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимира Игнатенкова повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Пригородной Пензе.

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«В информационный центр СК России обратилась жительница города Пензы. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств длительного непринятия мер к переселению жильцов многоквартирного дома по улице Пригородной. Здание 1955 года постройки признано аварийным в 2018 году. Несмотря на это, семья заявительницы с двумя несовершеннолетними детьми продолжает проживать в небезопасных условиях в строении, в котором систематически происходят обрушения межэтажных перекрытий. Указанная ситуация освещалась в СМИ. А.И. Бастрыкин поручал представить по ней доклад. В СУ СК России по Пензенской области по данному факту расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР во вторник, 24 декабря.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляется в тексте.