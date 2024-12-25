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В Пензенской области с 28 декабря по 19 января будет действовать режим повышенной готовности

18:23 | 25.12.2024 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Режим повышенной готовности будет действовать в Пензенской области в период с 28 декабря по 19 января. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области с 28 декабря по 19 января будет действовать режим повышенной готовности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С представителями правоохранительных органов, членами правительства и главами муниципалитетов обсудил сегодня меры обеспечения общественной безопасности в новогодние праздники. По моему распоряжению в Пензенской области с 28 декабря по 19 января введен режим повышенной готовности», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 25 декабря.

«Нужно быть предельно внимательными, учитывая современные террористические угрозы. Нельзя забывать, что сохраняется возможность атаки региона вражескими беспилотными летательными аппаратами, поэтому необходимо еще раз проверить готовность и доступность укрытий», — добавил он.

По словам губернатора, объем праздничных мероприятий в этом году сокращен, но детские праздники будут.

Олег Мельниченко потребовал «обеспечить максимальную безопасность в местах массового пребывания детей», а также уделить особое внимание противопожарной профилактике.

«Важно еще раз провести обход домов, где живут семьи с детьми, инвалиды, одинокие пенсионеры, побеседовать с людьми», — подчеркнул он.

Кроме того, губернатор вновь призвал жителей и гостей Пензенской области в новогоднюю ночь и праздничные дни не использовать пиротехнику.

«Запускать салюты будем, празднуя победу, а пока прошу повременить с петардами и фейерверками ради общего спокойствия», — написал Олег Мельниченко.

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