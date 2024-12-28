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В Пензе состоялась презентация книги «Федор Куликов: портрет на фоне эпохи»

19:05 | 28.12.2024 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Презентация книги «Федор Куликов: портрет на фоне эпохи» состоялась в круглом зале правительства Пензенской области в субботу, 28 декабря.

В Пензе состоялась презентация книги «Федор Куликов: портрет на фоне эпохи»

Фото: Pnzreg.ru

В книге, рассказывающей о жизненном пути советского и российского партийного, государственного и общественного деятеля, который в 1979–1990 годах являлся первым секретарем пензенского обкома КПСС, использованы материалы госархива региона, районных и областных газет.

К работе были привлечены журналисты, фотокорреспонденты, сотрудники краеведческого музея и библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Над книгой работали сотрудники института регионального развития и педагогического института. Кроме того, откликнулись родственники Федора Куликова, которые предоставили материалы из личных архивов.

Книга издана в рамках проекта «Земляки», реализуемого по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

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«Мне кажется, получился срез эпохи, в которой работал Федор Михайлович», — подчеркнул глава региона в ходе презентации издания.

«Я благодарю всех, кто принимал участие в работе над этой книгой. Она издана достаточно большим тиражом и поступит во все библиотеки, школьные учреждения, высшие учебные заведения. Я считаю, что молодежь должна иметь возможность ознакомиться с биографией одного из выдающихся руководителей Пензенской области», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Гостьей мероприятия стала ветеран труда Мария Яковлева, много лет работавшая с Федором Куликовым. Она также принимала активное участие в подготовке книги.

«Я проработала 25 лет вместе с руководителями, память о которых сохраняет проект «Земляки». Очень ценно, что их опыт отражен в книгах, откуда читатели могут узнать много полезного», — отметила Мария Яковлева.

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