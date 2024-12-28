В Пензе состоялась презентация книги «Федор Куликов: портрет на фоне эпохи»
Печать
Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Презентация книги «Федор Куликов: портрет на фоне эпохи» состоялась в круглом зале правительства Пензенской области в субботу, 28 декабря.
Фото: Pnzreg.ru
В книге, рассказывающей о жизненном пути советского и российского партийного, государственного и общественного деятеля, который в 1979–1990 годах являлся первым секретарем пензенского обкома КПСС, использованы материалы госархива региона, районных и областных газет.
К работе были привлечены журналисты, фотокорреспонденты, сотрудники краеведческого музея и библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Над книгой работали сотрудники института регионального развития и педагогического института. Кроме того, откликнулись родственники Федора Куликова, которые предоставили материалы из личных архивов.
Книга издана в рамках проекта «Земляки», реализуемого по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
Читайте также
В Пензе торжественно открыт бюст Федора Куликова
«Мне кажется, получился срез эпохи, в которой работал Федор Михайлович», — подчеркнул глава региона в ходе презентации издания.
«Я благодарю всех, кто принимал участие в работе над этой книгой. Она издана достаточно большим тиражом и поступит во все библиотеки, школьные учреждения, высшие учебные заведения. Я считаю, что молодежь должна иметь возможность ознакомиться с биографией одного из выдающихся руководителей Пензенской области», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.
Гостьей мероприятия стала ветеран труда Мария Яковлева, много лет работавшая с Федором Куликовым. Она также принимала активное участие в подготовке книги.
«Я проработала 25 лет вместе с руководителями, память о которых сохраняет проект «Земляки». Очень ценно, что их опыт отражен в книгах, откуда читатели могут узнать много полезного», — отметила Мария Яковлева.