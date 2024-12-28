В Пензе торжественно открыт бюст Федора Куликова Общество

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Бюст советского и российского партийного, государственного и общественного деятеля Федора Куликова, который в 1979–1990 годах являлся первым секретарем обкома КПСС, торжественно открыт у здания правительства Пензенской области со стороны улицы Московской.

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие, в котором приняли участие представители власти и общественности, состоялось в субботу, 28 декабря.

«Федор Михайлович Куликов — видный государственный и партийный деятель, настоящий человек своей эпохи. Он прошел трудовую школу на заводе имени Фрунзе, делал взрыватели. Участвовал в Великой Отечественной войне, с 1943 года и до самой Победы воевал на Карельском фронте. Он был участником Великой Отечественной войны, до этого являлся участником трудового фронта, много лет отдал комсомольской и партийной работе», — отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Ему довелось руководить Пензенской областью после Льва Борисовича Ермина, который задал очень высокую планку, которую нужно было держать. Поэтому очень много объектов в Пензенской области построено в годы, когда регионом руководил Федор Михайлович Куликов», — добавил глава региона.

За время руководства Федора Куликова областью в Пензе были построены и введены в эксплуатацию городской молочный комбинат, завод вычислительной техники, завод фотозатворов и другие объекты. На многих предприятиях было усовершенствовано технологическое оборудование. Появились первые в области международные производственные объединения.

В начале 1980-х годов Федор Куликов добился выделения Пензенской области дополнительных средств на жилищное и дорожное строительство. Это позволило закончить и сдать в эксплуатацию все автомагистрали, связывающие райцентры области с Пензой, а также добиться серьезного увеличения темпов сдачи жилых и административных зданий в сельской местности. В области ежегодно открывалось по 12–15 новых школ.

После выхода на пенсию Федор Куликов принимал активное участие в деятельности общественных организаций.

«Клуб «Ровесники» — удивительный клуб, который объединил в себе пенсионеров, которые активно работали с молодежью, несли свой опыт молодому поколению», — отметил Олег Мельниченко.

«В 1990-е годы на общественных началах Федор Михайлович возглавлял фонд социальной поддержки населения Пензенской области. В те годы, когда еще государственные институты поддержки находились в зачаточном состоянии, он оказывал весомую помощь землякам. Мы чтим память Федора Михайловича», — подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-служба облправительства, бюст почетного гражданина Пензенской области Федора Куликова открыт в рамках проекта «Земляки», который реализуется по инициативе Олега Мельниченко.

Ранее в Пензе были установлены бюсты Льва Ермина, Федора Зубкова, Георга Мясникова, Василия Бочкарева и Александра Щербакова.