В Пензенской области в 2025 году первой родилась девочка Общество

Пенза, 1 января 2025. PenzaNews. Девочка весом 2 кг 860 граммов стала первым ребенком, появившимся на свет в Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первым ребенком Пензенской области, который появился на свет в новом году, стала девочка. Малышка родилась 1 января в 00.08 в перинатальном центре пензенской областной больницы имени Бурденко. Вес новорожденной — 2 кг 860 граммов. И дочка, и мама чувствуют себя хорошо», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром 1 января.

«Вторым ребенком года тоже стала девочка, родившаяся в 1.20, а замкнул «тройку лидеров» мальчик», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал всем пензенским малышам, которые появились на свет в новогоднюю ночь, здоровья, добра, мира и спокойствия.

В 2024 году в Пензенской области первой также родилась девочка.