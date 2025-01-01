20:53:06 Среда, 1 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2025 году первой родилась девочка

11:32 | 01.01.2025 | Общество

Печать

Пенза, 1 января 2025. PenzaNews. Девочка весом 2 кг 860 граммов стала первым ребенком, появившимся на свет в Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2025 году первой родилась девочка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первым ребенком Пензенской области, который появился на свет в новом году, стала девочка. Малышка родилась 1 января в 00.08 в перинатальном центре пензенской областной больницы имени Бурденко. Вес новорожденной — 2 кг 860 граммов. И дочка, и мама чувствуют себя хорошо», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром 1 января.

«Вторым ребенком года тоже стала девочка, родившаяся в 1.20, а замкнул «тройку лидеров» мальчик», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал всем пензенским малышам, которые появились на свет в новогоднюю ночь, здоровья, добра, мира и спокойствия.

В 2024 году в Пензенской области первой также родилась девочка.

Читайте также
В центре Пензы состоится забег «Мы бегаем 1 января» В Пензенской области ожидаются гололед и порывы ветра до 18 метров в секунду
В Пензенской области за сутки произошел один пожар Из Пензенской области отправили более 5,3 тыс. мешков для волонтеров, собирающих мазут на Черноморском побережье
Жительница Пензы лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама