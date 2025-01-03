Олег Мельниченко проконтролировал ход завершения строительства столовой казачьего кадетского корпуса в Пачелме Общество

Пенза, 3 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Пачелму проконтролировал ход завершения строительства новой модульной столовой казачьего кадетского корпуса.

Фото: Pnzreg.ru

«Первый рабочий выезд года совершил в Пачелму. Как и обещал, проконтролировал ход завершения строительства новой модульной столовой в губернаторском казачьем кадетском корпусе. Работы идут в три смены. Отопление запущено, водоснабжение и канализация подключены, заканчивается внутренняя отделка. Также нужно успеть смонтировать оборудование для пищеблока. Учащиеся сейчас на каникулах, до их возвращения должно быть все готово и уже в первый учебный день организовано питание детей. Здесь обучается 170 человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 3 января.

«Дело надо доводить до конца. В этом году мы продолжим модернизацию учреждения. Направим 160 млн. рублей на благоустройство территории, создание нового футбольного поля, современного автодрома и площадки для обучения вождению сельхозтехники. Подготовка квалифицированных кадров должна вестись в современных условиях», — добавил он.