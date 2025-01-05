02:16:50 Понедельник, 6 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В дендрарии имени Г.Ф. Морозова в 2024 году высажено более 1,3 тыс. деревьев-экзотов

10:42 | 05.01.2025 | Общество

Печать

Пенза, 5 января 2025. PenzaNews. Более 1,3 тыс. деревьев-экзотов высажено в 2024 году на территории памятника природы регионального значения «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова», расположенного в Белинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в воскресенье, 5 января.

В дендрарии имени Г.Ф. Морозова в 2024 году высажено более 1,3 тыс. деревьев-экзотов

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

В нем добавляется, что также была проведена вырубка сухостоя и аварийных деревьев, которые мешали росту и развитию экзотов и интродуцентов, объемом более 40 кубометров.

«Работы по восстановлению памятника природы, [...] пострадавшего в результате засухи 2010 года, [...] проводятся с июня 2023 года», — напоминается в тексте.

В сообщении отмечается, что работы по восстановлению дендрария будут продолжены в 2025 году.

Морозовский дендрарий находится в 170 км от Пензы на границе с Тамбовской областью на окраине старинного села Студенка.

Дендрарий был основан как питомник в 1900 году, а с 1921 года носит имя известного ученого-лесовода Георгия Морозова, чья книга «Учение о лесе» переведена более чем на 20 языков мира.

На территории дендрария произрастает более 250 видов экзотических кустарников и деревьев, которые являются представителями флоры Западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.

Читайте также
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В Пензе стартовал детско-юношеский шахматный турнир «Рождественские встречи»
Житель Пензы подрался с соседом из-за отказа выпить с ним В Пензе пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественская гонка – 2025»
В Пензенской области за сутки произошло два пожара В центре Пензы состоится забег «Мы бегаем 1 января»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама