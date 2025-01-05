В дендрарии имени Г.Ф. Морозова в 2024 году высажено более 1,3 тыс. деревьев-экзотов Общество

Пенза, 5 января 2025. PenzaNews. Более 1,3 тыс. деревьев-экзотов высажено в 2024 году на территории памятника природы регионального значения «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова», расположенного в Белинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в воскресенье, 5 января.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

В нем добавляется, что также была проведена вырубка сухостоя и аварийных деревьев, которые мешали росту и развитию экзотов и интродуцентов, объемом более 40 кубометров.

«Работы по восстановлению памятника природы, [...] пострадавшего в результате засухи 2010 года, [...] проводятся с июня 2023 года», — напоминается в тексте.

В сообщении отмечается, что работы по восстановлению дендрария будут продолжены в 2025 году.

Морозовский дендрарий находится в 170 км от Пензы на границе с Тамбовской областью на окраине старинного села Студенка.

Дендрарий был основан как питомник в 1900 году, а с 1921 года носит имя известного ученого-лесовода Георгия Морозова, чья книга «Учение о лесе» переведена более чем на 20 языков мира.

На территории дендрария произрастает более 250 видов экзотических кустарников и деревьев, которые являются представителями флоры Западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.