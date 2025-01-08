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В Николаевке 18 января пройдет историко-культурный фестиваль «Путеводная звезда»

10:39 | 08.01.2025 | Общество

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Пенза, 8 января 2025. PenzaNews. Историко-культурный фестиваль «Путеводная звезда» состоится 18 января в селе Николаевка Пензенской области — на малой родине морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина.

В Николаевке 18 января пройдет историко-культурный фестиваль «Путеводная звезда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль проводится в рамках проекта «Возвращение к родным берегам: историко-культурный кластер «Долина Белого Горностая». Он посвящен русским полярникам и первопроходцам — уроженцам Пензенской области, которые внесли значительный вклад в географические исследования и открытия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенского отделения РГО.

Из него следует, что перед началом основной части фестиваля в часовне во имя Архистратига Михаила, расположенной на Михайловском редуте, состоится богослужение.

«На фестивале «Путеводная звезда» будет проведена крещенская творческая программа с участием известных профессиональных и любительских коллективов из Пензы, Мокшана, Каменки и Пензенского района. [...] Будут организованы экскурсии по редуту и поляне идолов, а также выставки фотографий в помещениях форта. Поэтическая программа и круглый стол будут посвящены бесстрашному подвигу русских первопроходцев и полярников», — сказано в тексте.

Открытие фестиваля намечено на полдень.

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