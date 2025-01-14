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Во дворах Заречного весной высадят 80 деревьев

10:08 | 14.01.2025 | Общество

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Заречный, 14 января 2025. PenzaNews. Волонтеры высадят 80 лиственных и хвойных деревьев во дворах Заречного Пензенской области в конце апреля – начале мая в рамках реализации проекта «Сажаем будущее», который поддержан госкорпорацией «Росатом». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Во дворах Заречного весной высадят 80 деревьев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С этим проектом команда НКО «Комфортный город» победила в конкурсе волонтерских и социальных инициатив «Социальные лидеры атомных городов», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что акция по посадке деревьев приурочена к 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности.

«Саженцы привезут в Заречный из столичных питомников. На внутриквартальных территориях города будут высажены ель колючая, ель европейская, клен остролистный, липа широколистная. [...] Волонтеры будут действовать под чутким руководством специалистов комбината благоустройства Заречного. На протяжении всего сезона [...] будут организованы субботники по уходу за молодыми деревьями», — сказано в сообщении.

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