ПО «Старт» планирует провести в Заречном форум «Открой себя!» Общество

Заречный, 14 января 2025. PenzaNews. Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко планирует провести форум «Открой себя!» в Заречном Пензенской области.

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Согласно информации, размещенной на сайте администрации ЗАТО, программой мероприятия предусмотрена работа пяти площадок, посвященных развитию городского молодежного сообщества.

Кроме того, состоится аукцион идей, участники которого представят свои социальные инициативы на суд жюри.

Ожидается, что форум объединит около 150 человек — молодых специалистов из разных сфер: медицины, образования, культуры и спорта.

По его итогам будут разработаны предложения по развитию молодежной политики в Заречном.

Дата мероприятия, которое пройдет при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» по итогам конкурса «Социальные лидеры атомных городов», пока не уточняется.