21:33:07 Вторник, 14 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ПО «Старт» планирует провести в Заречном форум «Открой себя!»

17:50 | 14.01.2025 | Общество

Печать

Заречный, 14 января 2025. PenzaNews. Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко планирует провести форум «Открой себя!» в Заречном Пензенской области.

ПО «Старт» планирует провести в Заречном форум «Открой себя!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте администрации ЗАТО, программой мероприятия предусмотрена работа пяти площадок, посвященных развитию городского молодежного сообщества.

Кроме того, состоится аукцион идей, участники которого представят свои социальные инициативы на суд жюри.

Ожидается, что форум объединит около 150 человек — молодых специалистов из разных сфер: медицины, образования, культуры и спорта.

По его итогам будут разработаны предложения по развитию молодежной политики в Заречном.

Дата мероприятия, которое пройдет при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» по итогам конкурса «Социальные лидеры атомных городов», пока не уточняется.

Читайте также
В Пензе женщина лишилась более 370 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Бековском районе начата проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре
До шести лет лишения свободы грозит жителю Новосибирска, который незаконно оформил кредиты на 21 пензенца В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенской области с начала года выявлено семь нарушений охотничьего законодательства Денис Соболев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама