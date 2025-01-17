В Пензенской области в 2024 году пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия более 1,4 тыс. ДТП Общество

Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. Последствия 1 тыс. 413 дорожно-транспортных происшествий ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

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«За 2024 год пожарно-спасательные подразделения реагировали на 1 тыс. 413 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 128 человек, в том числе 4 ребенка, травмированы 1 тыс. 863 человека, в том числе 240 детей, спасены 99 человек, в том числе 7 детей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках реагирования пожарно-спасательными подразделениями «проводились стабилизация транспортных средств, отключение аккумуляторных батарей, предотвращение вторичных факторов (смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна, ликвидация горения транспортных средств), деблокирование и извлечение пострадавших из поврежденных автомобилей и другие виды работ».