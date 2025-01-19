Александр Гришаев провел выездное совещание на крупных дорожных объектах в Пензе Общество

Пенза, 19 января 2025. PenzaNews. Глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев провел на крупных дорожных объектах в Пензе выездное совещание.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

В нем приняли участие заместитель председателя правительства региона Сергей Воронцов, начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев, представители подрядных и субподрядных организаций, ответственных за проведение строительно-монтажных работ.

Участники совещания, состоявшегося в минувшую субботу, 18 января, оценили ход работ на автодороге в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка.

Министр дал подрядным организациям ряд указаний, которые касались в первую очередь соблюдения утвержденного графика.

Также участники совещания посетили автодорогу, соединяющую улицы Антонова и Измайлова. Они рассмотрели ряд вопросов, связанных с ходом работ и их ускоренным финансированием, сообщает пресс-служба министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.