Заречный вновь примет участие в конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах Общество

Заречный, 28 января 2025. PenzaNews. Заречный Пензенской области в 2025 году в очередной раз примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

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«Заречный трижды был победителем этого конкурса. В результате за счет федерального финансирования был отремонтирован ЦПКиО «Заречье» — в разные годы обновлены разные части парка. В этом году на средства за победу в конкурсе будет реконструирован сквер Демакова. Участие в новом конкурсе также даст возможность претендовать на финансирование проекта благоустройства предложенной жителями общественной территории», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 28 января.

Алексей Костин пояснил, что в настоящее время осуществляется сбор предложений жителей Заречного, которые намечено обсудить на встрече в молодежно-досуговом центре «Ровесник»19 февраля.

«Затем мы обсудим с жителями города наполнение территории, в отношении которой будет больше всего пожеланий о благоустройстве», — добавил он.