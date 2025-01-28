02:11:36 Среда, 29 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Заречный вновь примет участие в конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах

12:32 | 28.01.2025 | Общество

Печать

Заречный, 28 января 2025. PenzaNews. Заречный Пензенской области в 2025 году в очередной раз примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Заречный вновь примет участие в конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заречный трижды был победителем этого конкурса. В результате за счет федерального финансирования был отремонтирован ЦПКиО «Заречье» — в разные годы обновлены разные части парка. В этом году на средства за победу в конкурсе будет реконструирован сквер Демакова. Участие в новом конкурсе также даст возможность претендовать на финансирование проекта благоустройства предложенной жителями общественной территории», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 28 января.

Алексей Костин пояснил, что в настоящее время осуществляется сбор предложений жителей Заречного, которые намечено обсудить на встрече в молодежно-досуговом центре «Ровесник»19 февраля.

«Затем мы обсудим с жителями города наполнение территории, в отношении которой будет больше всего пожеланий о благоустройстве», — добавил он.

Читайте также
Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца В Тамалинском районе возбуждено дело против пенсионера, который незаконно хранил дома более 370 патронов
В Пензе автомобиль врезался в забор, водитель скончался в машине скорой помощи В Пензенской области за сутки произошло два пожара
В Пензенской области мужчина угрожал бывшей жене канцелярским ножом, возбуждено уголовное дело Горшков, Игнатенков и Космачев проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама