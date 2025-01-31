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В Пензенской области ликвидирована очередь на жилье среди детей-сирот — губернатор

14:13 | 31.01.2025 | Общество

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Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Задача по ликвидации очереди на жилье среди детей-сирот выполнена в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области ликвидирована очередь на жилье среди детей-сирот — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области ликвидирована многолетняя очередь на обеспечение жильем детей-сирот. Выполнена задача, которую полтора года назад я поставил правительству Пензенской области в числе одного из приоритетов», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 31 января.

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По словам Олега Мельниченко, в 2024 году в регионе на эти цели было выделено более 893 млн. рублей, предоставлено 368 квартир.

«Проделана большая работа. Далее обеспечивать жильем детей-сирот будем в плановом режиме», — констатировал он.

Губернатор уточнил, что на 2025 год на эти цели в бюджете Пензенской области предусмотрено более 1 млрд. рублей.

«Подать соответствующую заявку теперь можно и в электронном виде через портал госуслуг», — добавил глава региона.

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