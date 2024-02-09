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Олег Мельниченко пообещал ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот к 2025 году

16:41 | 09.02.2024 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. Власти Пензенской области к 2025 году планируют ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот, которая в 2023 году сократилась на 32%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, которая состоялась в Пензе в минувший четверг, 8 февраля.

Олег Мельниченко пообещал ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот к 2025 году

Фото: Pnzreg.ru

«Ликвидация очереди на жилье для детей сирот — 399 квартир в 2023 году, соответственно, на 32% сократилось количество нуждающихся детей. Цель, которую я поставил на 2024 год, считаю ее приоритетной, обеспечить жильем не менее 378 детей-сирот, что позволит нам ликвидировать очередь и дальше перейти в текущий режим [работы]», — цитирует ТАСС главу региона.

Игорь Комаров поинтересовался, к какому сроку планируется полностью ликвидировать очередь.

Олег Мельниченко ответил, что к 2025 году.

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