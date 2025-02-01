Артем Леонтьев назначен прокурором Кузнецка Общество

Пенза, 1 февраля 2025. PenzaNews. Советник юстиции Артем Леонтьев, занимавший должность прокурора Никольского района Пензенской области, назначен прокурором Кузнецка.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №88-к подписан 30 января.

Леонтьев Артем Игоревич родился в рабочем поселке Лунино Пензенской области в 1990 году.

В 2012 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В июле 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Спасского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

С июля 2020 года занимал должность прокурора Никольского района.

Женат. Воспитывает троих несовершеннолетних детей.