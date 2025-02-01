Артем Леонтьев назначен прокурором Кузнецка
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Пенза, 1 февраля 2025. PenzaNews. Советник юстиции Артем Леонтьев, занимавший должность прокурора Никольского района Пензенской области, назначен прокурором Кузнецка.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №88-к подписан 30 января.
Леонтьев Артем Игоревич родился в рабочем поселке Лунино Пензенской области в 1990 году.
В 2012 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В июле 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.
Состоял в должностях помощника прокурора Спасского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.
С июля 2020 года занимал должность прокурора Никольского района.
Женат. Воспитывает троих несовершеннолетних детей.