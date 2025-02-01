17:20:24 Суббота, 1 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Артем Леонтьев назначен прокурором Кузнецка

10:00 | 01.02.2025 | Общество

Печать

Пенза, 1 февраля 2025. PenzaNews. Советник юстиции Артем Леонтьев, занимавший должность прокурора Никольского района Пензенской области, назначен прокурором Кузнецка.

Артем Леонтьев назначен прокурором Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №88-к подписан 30 января.

Леонтьев Артем Игоревич родился в рабочем поселке Лунино Пензенской области в 1990 году.

В 2012 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В июле 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Спасского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

С июля 2020 года занимал должность прокурора Никольского района.

Женат. Воспитывает троих несовершеннолетних детей.

Читайте также
В Пензе около 10 школ присоединились к проекту «Музыка вместо звонков» Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО
Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества Новый знакомый предложил проводить жительницу Пензы и ограбил ее по пути из развлекательного заведения
В Пензенской области за сутки произошло два пожара Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама