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Алексей Кардаков сменил Надежду Козенко на посту директора МФЦ Пензенской области

14:51 | 04.02.2025 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Алексей Кардаков назначен директором государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГАУ «МФЦ».

Алексей Кардаков сменил Надежду Козенко на посту директора МФЦ Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приказом заместителя председателя правительства – министра экономического развития и промышленности Пензенской области Хакимова Алмаза Хамитовича директором государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» назначен Кардаков Алексей Владимирович», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что во вторник, 4 февраля, Алмаз Хакимов представил нового руководителя сотрудникам учреждения.

«Около 30 лет Алексей Владимирович [Кардаков] работал в органах прокуратуры. С 2015 по 2024 возглавлял управление судебного департамента в Пензенской области», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с марта 2017 года должность директора государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» занимала Надежда Козенко.

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