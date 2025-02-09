Ринат Аджигитов назначен прокурором Бессоновского района Общество

Пенза, 9 февраля 2025. PenzaNews. Младший советник юстиции Ринат Аджигитов, ранее занимавший должность прокурора Шемышейского района, назначен прокурором Бессоновского района.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №132-к подписан 6 февраля.

Аджигитов Ринат Гилфанович родился в городе Каменке Пензенской области в 1992 году.

В 2015 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

В июле 2016 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Октябрьского района Пензы, помощника прокурора Железнодорожного района города, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Пензенского района, заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы.

С 21 апреля 2022 года замещал должность прокурора Шемышейского района.