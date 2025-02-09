22:28:34 Воскресенье, 9 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ринат Аджигитов назначен прокурором Бессоновского района

09:17 | 09.02.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 февраля 2025. PenzaNews. Младший советник юстиции Ринат Аджигитов, ранее занимавший должность прокурора Шемышейского района, назначен прокурором Бессоновского района.

Ринат Аджигитов назначен прокурором Бессоновского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №132-к подписан 6 февраля.

Аджигитов Ринат Гилфанович родился в городе Каменке Пензенской области в 1992 году.

В 2015 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

В июле 2016 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Октябрьского района Пензы, помощника прокурора Железнодорожного района города, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Пензенского района, заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы.

С 21 апреля 2022 года замещал должность прокурора Шемышейского района.

Читайте также
Жительница Пензы подозревается в краже из магазина шоколада и сливочного масла Стационар пензенской районной больницы отремонтируют в 2025 году
Специалисты «Пензаэнерго» в 2025 году планируют отремонтировать более 4,5 тыс. км ЛЭП В сердобской больнице возобновлена работа школы для пациентов с сахарным диабетом
В Пензе полицейские раскрыли кражу смартфона из «ГАЗели», доставившей мороженое в магазин Заключен под стражу житель Кузнецка, обвиняемый в убийстве
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама