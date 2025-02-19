15:58:56 Среда, 19 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 2024 год

10:54 | 19.02.2025 | Общество

Печать

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 2024 год.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 2024 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, за отчетный период судебными органами (по последнему судебному акту) рассмотрено 77 дел с участием налоговых органов (за 2023 год — 75 дел), сумма рассмотренных судами требований составила 909,6 млн. рублей (за 2023 год — 2,3 млрд. рублей)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что по сравнению с 2023 годом количество рассмотренных судебных дел увеличилось на две единицы, сумма рассмотренных судами требований уменьшилась в 2,57 раза.

«В пользу налоговых органов принято 58 судебных актов, что составляет 75,3% от общего количества вынесенных судебных актов. Соотношение суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов и общей суммы рассмотренных требований составило 79,5%», — сказано в тексте.

Читайте также
В Нижнем Ломове мужчина ударил бывшую жену вилкой во время обеда В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован
В Тамалинском районе пенсионер угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело В «КБУ» Заречного поступило две единицы спецтехники
В Пензе пассажир такси украл портмоне с деньгами В Кузнецке сгорели баня и хозяйственная постройка, пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама