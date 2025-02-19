УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 2024 год Общество

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 2024 год.

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«Так, за отчетный период судебными органами (по последнему судебному акту) рассмотрено 77 дел с участием налоговых органов (за 2023 год — 75 дел), сумма рассмотренных судами требований составила 909,6 млн. рублей (за 2023 год — 2,3 млрд. рублей)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что по сравнению с 2023 годом количество рассмотренных судебных дел увеличилось на две единицы, сумма рассмотренных судами требований уменьшилась в 2,57 раза.

«В пользу налоговых органов принято 58 судебных актов, что составляет 75,3% от общего количества вынесенных судебных актов. Соотношение суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов и общей суммы рассмотренных требований составило 79,5%», — сказано в тексте.