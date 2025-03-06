Олег Мельниченко посетил Городищенский район Общество

Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Городищенский район в минувшую среду, 5 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В Средней Елюзани торжественно открыли новый дом культуры. Мы построили его через 15 лет после пожара, который уничтожил старое здание. [...] Поздравляю жителей Средней Елюзани с важным для села событием. Пусть у детей и взрослых будет возможность развивать свои таланты и интересно проводить досуг», — написал Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе визита в Городищенский район губернатор посетил несколько предприятий.

«В Чаадаевке уже в ближайшем будущем запустят новое агропредприятие «Чаадаевский бройлер». Инвесторы дали вторую жизнь бывшей птицефабрике «Ольховская». Сейчас там отремонтированы четыре цеха, запланировано строительство комбикормового завода. В перспективе будет создано до 100 рабочих мест. Поручил оказать инвесторам необходимую помощь по получению мер господдержки», — сообщил Олег Мельниченко.

На предприятии «Снабцентр», расположенном в Нижней Елюзани, где выпускают строительные смеси, глава региона осмотрел здание нового цеха и исследовательской лаборатории.

Фото: Pnzreg.ru

«За 5 лет деятельности предприятия объем продукции вырос более чем в 10 раз. Сейчас готовятся запустить импортозамещающее производство — начнут с акриловых красок. Будет хорошая конкуренция иностранным материалам», — отметил руководитель субъекта федерации.

В Средней Елюзани Олег Мельниченко посетил сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Экопрод», который занимается производством мясных продуктов.

Фото: Pnzreg.ru

«Предприятие успешно использует меры господдержки. Модернизация материально-технической базы позволила увеличить ассортимент продукции до 50 видов мясных изделий. Елюзанские продукты высоко ценятся не только в Пензенской области, но и в других регионах — за вкус, натуральность ингредиентов и высокое качество», — подчеркнул губернатор.