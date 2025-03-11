В Пензе в районе Бакунинского моста строят временную объездную железную дорогу Общество

Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Строительство временной объездной железной дороги ведется в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе в рамках реконструкции автомобильной дороги. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области во вторник, 11 марта.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На объекте в настоящее время идет строительство временной объездной железной дороги. На ней завершена забивка шпунта Ларсена, а также положено начало забивке трубошпунта для устройства подпорной стенки», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после завершения строительства временной железной дороги начнутся работы по демонтажу и последующему возведению однопутного железнодорожного путепровода.

«Проезд под ним будет увеличен до четырех полос в ширину, а также по габаритам по высоте», — напоминается в сообщении.