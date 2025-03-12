Необходимо приложить максимум усилий, чтобы летний отдых детей был интересным, полезным и здоровым — Олег Ягов Общество

Пенза, 12 марта 2025. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов заявил, что всем ведомствам необходимо приложить максимум усилий, чтобы летний отдых детей был интересным, полезным и здоровым.

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«Наша главная задача — приложить максимум усилий всем ведомствам, чтобы отдых летом у детей был интересным, полезным и здоровым. И чтобы за эти три месяца произошло минимальное количество происшествий. Лучше, чтобы их не было вообще. Поэтому уже в феврале 2025 года у нас состоялось первое заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха. Приоритетной задачей было определено обеспечение безопасности самих детей и обеспечение безопасности загородных детских лагерей», — сказал Олег Ягов в ходе брифинга в минувший вторник, 11 марта.

«Это пожарная безопасность, то есть опашка территории вокруг лагеря, это наличие огнетушителей, средств тушения и, соответственно, проверка всех систем пожаротушения. Во-вторых, это охрана самих детей: сигнализация, видеонаблюдение и, конечно, ответственные добросовестные сотрудники Росгвардии, охранных предприятий, которые круглосуточно будут обеспечивать безопасность детей», — добавил зампред регионального правительства, слова которого приводятся на сайте министерства образования Пензенской области.

Олег Ягов подчеркнул, что летний отдых детей является одним из приоритетных вопросов, находящихся на контроле губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на детскую летнюю оздоровительную кампанию в Пензенской области в 2025 году выделено более 500 млн. рублей.

Организованным отдыхом планируется охватить около 42 тыс. детей.

Ожидается, что в регионе будет работать 360 организаций отдыха и оздоровления детей: 16 загородных лагерей, 24 лагеря труда и отдыха, 319 лагерей с дневным пребыванием и один палаточный лагерь.