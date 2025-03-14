Олег Мельниченко посетил Пологи Запорожской области Общество

Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил город Пологи Запорожской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Нахожусь в поездке по новым регионам России. Первый пункт рабочей программы — город Пологи Запорожской области, где наши специалисты ведут восстановление социально значимых объектов. Процесс курирует первый заместитель председателя правительства Пензенской области. Как доложил мне Виктор Николаевич Кувайцев, в этом году будет выполнена главная задача — организована подача качественной питьевой воды. Восстановим три водопровода в Пологах. Также капитально отремонтируем кровлю трех многоквартирных домов в райцентре и школу в селе Григорьевка», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 14 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Наша главная цель — восстановление территорий, которые вошли в состав Российской Федерации. Все мы — военнослужащие, сотрудники МЧС, государственные служащие, строители и энергетики — будем продолжать над этим работать», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как уточняет пресс-служба правительства Пензенской области, школу в селе Григорьевка планируется привести в порядок до начала августа, работы по восстановлению трех водопроводов — на улицах Ломоносова, Сацкого и Рабочей — должны быть завершены к октябрю.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе визита в Пологи Олег Мельниченко пообщался с работниками аварийно-восстановительных бригад и вручил награды отличившимся сотрудникам пензенского пожарно-спасательного центра.

Кроме того, глава региона возложил цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны и почтил память защитников Родины минутой молчания.

Фото: Pnzreg.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенской областью на территории Запорожской области реализуется специальный инфраструктурный проект.

В 2025 году в его рамках планируется восстановить 12 объектов, семь из которых расположены в городе Пологи и Пологовском муниципальном округе.

Контракты по всем объектам уже заключены.