Пензенский губернатор посетил Токмакский район Запорожской области Общество

Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после визита в Пологи посетил Токмакский район Запорожской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Следующий пункт рабочей поездки — Токмакский район Запорожской области. До октября в районном центре планируем восстановить более полукилометра водопроводных сетей. С опережением графика уже отремонтировали три водонапорные башни: две в Токмаке и одну в селе Остриковка», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 14 марта.

Он сообщил, что в Токмаке продолжается капитальный ремонт школы №12.

«Планируем, что новый учебный год ребята начнут в обновленном здании. Организуем школьникам достойные условия не только для учебного процесса, но и для дополнительных занятий по интересам», — отметил губернатор.

«Решили запустить в Токмаке и Пологах работу в рамках федерального проекта «Выбор сильных», объединяющего лучшие наработки спортивной борьбы, дзюдо и самбо. Уверен, что найдется немало желающих заниматься этими видами спорта», — добавил он.

По словам Олега Мельниченко, предстоит еще немало сделать, чтобы обеспечить новым российским территориям динамичное развитие, создав достойные условия для жизни.

«Будем вместе с их жителями дальше работать над этой задачей. Вместе мы сможем многое», — подчеркнул глава Пензенской области.