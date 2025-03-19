В Пензенской области участники командно-штабных учений отработали действия по защите населенных пунктов от природных пожаров Общество

Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Участники всероссийских командно-штабных учений в Пензенской области в рамках второго этапа отработали действия по защите населенных пунктов от природных пожаров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, особое внимание уделялось взаимодействию служб, осуществляющих тушение природных пожаров, созданию минерализованных полос, препятствующих дальнейшему продвижению огня.

Расчеты проводились с учетом преобладающих направлений ветра и рельефа местности, что позволяло оптимизировать расположение защитных рубежей.

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В ходе тренировок сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области оценили степень подготовленности руководящих органов и подразделений территориальной подсистемы РСЧС к выполнению возложенных на них задач.

Цель учений — убедиться в способности оперативно и эффективно реагировать на различные угрозы и обеспечить безопасность граждан.

«В ближайшие дни мы ожидаем начало весенне-летнего пожароопасного сезона. В рамках учений мы проверили готовность служб к действиям по предназначению и призываем жителей проявить бдительность, не жечь сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности», — цитирует начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрия Козлова пресс-служба ведомства.