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В Пензенской области ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание почетных граждан муниципалитетов, в которых они проживают

12:43 | 21.03.2025 | Общество

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Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Ветераны Великой Отечественной войны в Пензенской области получат звание почетных граждан муниципальных образований, в которых они проживают. Соответствующее поручение главам муниципалитетов региона дал губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание почетных граждан муниципалитетов, в которых они проживают

Фото: Pnzreg.ru

«На сегодняшнем заседании правительства Пензенской области [...] обсудили подготовку к главной в этом году юбилейной дате — 80-летию Великой Победы. Одно из поручений президента — присвоить звание почетного гражданина муниципального образования фронтовикам, проживающим на соответствующих территориях. Поручил главам наших муниципалитетов провести необходимую работу, чтобы отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны. Также на домах, где проживают ветераны, нужно разместить именные таблички», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 21 марта.

Он также напомнил о законе Пензенской области о почетном звании «Населенный пункт трудовой славы», который призван увековечить трудовой подвиг жителей региона во время Великой Отечественной войны и в период послевоенного восстановления народного хозяйства.

«Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время», — сообщил Олег Мельниченко.


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