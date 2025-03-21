Олегу Салюкову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено главнокомандующему Сухопутными войсками России генералу армии Олегу Салюкову, который в 1972 году окончил среднюю школу №6 города Пензы. Соответствующее постановление приняли депутаты Законодательного собрания региона в ходе 26-й очередной сессии в пятницу, 21 марта.

Фото: Zspo.ru

Предложение о присвоении звания внес губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Народные избранники проголосовали единогласно.

Звание «Почетный гражданин Пензенской области» Олегу Салюкову присвоено за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением.

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Салюков Олег Леонидович родился в Саратове 21 мая 1955 года.

Вырос в Пензе, где окончил среднюю школу №6.

В 1973-1977 годах учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В.И. Ленина, которое окончил с золотой медалью.

В 1985 году с отличием окончил в Москве Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза имени Р.Я. Малиновского.

В 1996 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1977 по 1982 годы проходил службу в должностях командира взвода, командира роты, начальника штаба и командира батальона в Киевском военном округе.

С 1985 по 1994 годы — заместитель командира учебного танкового полка, командир танкового полка, заместитель командира гвардейской танковой дивизии в Московском военном округе.

С 1997 по 2005 годы — командир дивизии, начальник штаба и командующий армией, заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С 2005 по 2008 годы — начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С 2008 по 2010 годы — командующий войсками Дальневосточного военного округа.

10 декабря 2010 года назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

2 мая 2014 года назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ.

22 февраля 2019 года присвоено воинское звание генерала армии.

В 2014-2022 годах командовал парадами Победы на Красной площади в Москве.

Является начальником Московского территориального гарнизона.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За военные заслуги», орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, орденом «За личное мужество» и многими медалями.