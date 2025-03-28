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Виктору Городнову присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы»

17:30 | 28.03.2025 | Общество

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Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» присвоено участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда Виктору Городнову.

Виктору Городнову присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение депутаты пензенской гордумы единогласно приняли в ходе 9-й очередной сессии, которая состоялась в пятницу, 28 марта.

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По информации, размещенной на сайте представительного органа муниципального образования, Виктор Городнов был призван на фронт в октябре 1944 года, после чего направлен в учебный отряд Северного флота.

Служил на торпедных катерах по разминированию глубинных бомб, сопровождал караваны судов, после окончания войны также занимался разминированием акватории.

Демобилизовался в 1951 году, после чего посвятил себя мирному труду в Пензе — сначала фрезеровщиком на заводах, позже — в НИИФИ. Внес большой вклад в изготовление изделий для ракетно-космической отрасли.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», имеет многочисленные награды за добросовестный труд.


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