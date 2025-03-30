В 2025 году будет отремонтирован участок дороги на улице Новоселов в Пензе от трассы до улицы Турищева Общество

Пенза, 30 марта 2025. PenzaNews. Участок дороги на улице Новоселов в Пензе — от федеральной трассы М5 «Урал» до улицы Турищева — будет отремонтирован в 2025 году. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«В пятницу на заседании регионального правительства губернатор Олег Владимирович Мельниченко рассказал о планах по ремонту улицы Новоселов и строительству дороги в районе «Лугометрии». Проекты городские, но реализовать их без поддержки области в ближайшее время было бы невозможно. Спасибо Олегу Владимировичу за решение выделить денежные средства. Уже в этом году на участке улицы Новоселов от трассы М5 до улицы Турищева обновим проезжую часть, обустроим 16 заездных карманов, тротуары, пешеходные переходы, установим светодиодные светильники большой мощности», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале в субботу, 30 марта.

Глава Пензы добавил, что от улицы Новоселов до развязки на 624 км трассы М5 будет построена новая дорога.

«Эта магистраль свяжет Зарю с проспектом Строителей, оптимизирует транспортную нагрузку и перераспределит потоки. Там будут тротуары, освещение, остановки. Помимо этого, шумозащитные экраны и система водоотведения. Проект масштабный, ставим цель реализовать его в следующем году», — уточнил он.

По словам Олега Денисова, во время своего визита в Зарю он заехал в церковь царственных страстотерпцев, где пообщался с настоятелем и прихожанами, которым рассказал о планах по развитию дорожной инфраструктуры.

«Новости восприняли тепло и с благодарностью. Искренне рад. Значит, мы на правильном пути», — отметил он.