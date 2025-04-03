С бывшего главы администрации Мокшана и его супруги взыскано более 460 тыс. рублей неподтвержденных доходов Общество

Пенза, 3 апреля 2025. PenzaNews. Более 460 тыс. рублей неподтвержденных доходов взыскано по требованию прокуратуры с бывшего главы администрации Мокшана Пензенской области Анатолия Адаева и его супруги.

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«Прокуратура Мокшанского района Пензенской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на банковские счета бывшего главы администрации рабочего поселка Мокшан и его супруги в 2020 году поступили денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход муниципального служащего и его супруги за отчетный 2020 год и предшествующие два года. Аналогичные поступления выявлены в 2021 и 2022 годах. Общая сумма поступивших на счета супругов денежных средств, законность которых муниципальный служащий подтвердить не смог, за три года превысила 460 тыс. рублей. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в доход Российской Федерации неподтвержденных доходов чиновника и его супруги. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

«Ранее в 2024 году с целью избежать установленной законом ответственности мужчина подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственной инициативе. Прокуратура обратилась с иском в суд с заявлением об изменении оснований и формулировки увольнения. Заявленные надзорным ведомством требования удовлетворены, бывший муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия», — сказано в тексте.