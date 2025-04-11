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На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы

17:25 | 11.04.2025 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Подготовка к празднованию 80-летия Победы стала основной темой заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в пятницу, 11 апреля.

На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы

Фото: Pnzreg.ru

«Главным вопросом на сегодняшнем заседании правительства стала подготовка к празднованию 80-летия Победы. Поручил держать на особом контроле работу по присвоению званий почетных граждан муниципальных образований участникам Великой Отечественной войны. Это поручение президента. К сожалению, к сегодняшнему дню фронтовиков осталось чуть более 50 человек, которые проживают в 16 муниципалитетах Пензенской области», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «не должны быть обделены вниманием и труженики тыла, дети войны, блокадники».

Глава региона сообщил, что поручил привести в порядок воинские захоронения, мемориалы, кладбища, благоустроить памятные объекты и общественные пространства, где пройдут торжественные мероприятия.

«В Пензе 9 мая на набережной у «Ростка» планируем провести салют продолжительностью не менее получаса», — проинформировал Олег Мельниченко.

«Ко Дню Победы реализуем уникальный проект. Мы стали единственным субъектом РФ, где выходит региональная «Энциклопедия Великой Отечественной войны». Пензенскими историками проведена серьезная научно-исследовательская работа. Передадим книги в областную, районные и школьные библиотеки», — написал губернатор.


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